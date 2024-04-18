В МИД Украины рассказали, какое вооружение необходимо Киеву

Руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба повторил настойчивую просьбу Киева к западным партнерам снабдить Украину системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что вопрос противовоздушной обороны стоит для украинской стороны в приоритете. Кулеба добавил, что системы Patriot и Samp-T стоят в приоритете потому, что они единственные, которые могут перехватить российские баллистические ракеты. Передача данных систем ПВО Киеву послужила бы повороту в ходе российско-украинского конфликта, считает министр.

Кулеба добавил, что все участники встречи руководителей МИД G7 согласились продолжать помощь Украине, но ее необходимо оказывать более быстрыми темпами.

До этого стало известно, что главы МИД стран «Большой семерки» в рамках сессии по Украине обсудят использование доходов с замороженных российских активов.

Накануне страны G7 в очередной раз подтвердили заморозку российских денежных активов за рубежом и заявили, что продолжат изучение возможностей по их использованию.

Ранее Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Украине.