Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Украины рассказали, какое вооружение необходимо Киеву

Кулеба: Киеву нужны системы ПВО Patriot и Samp-T

close
100%
Global Look Press

Руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба повторил настойчивую просьбу Киева к западным партнерам снабдить Украину системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что вопрос противовоздушной обороны стоит для украинской стороны в приоритете. Кулеба добавил, что системы Patriot и Samp-T стоят в приоритете потому, что они единственные, которые могут перехватить российские баллистические ракеты. Передача данных систем ПВО Киеву послужила бы повороту в ходе российско-украинского конфликта, считает министр.

Кулеба добавил, что все участники встречи руководителей МИД G7 согласились продолжать помощь Украине, но ее необходимо оказывать более быстрыми темпами.

До этого стало известно, что главы МИД стран «Большой семерки» в рамках сессии по Украине обсудят использование доходов с замороженных российских активов.

Накануне страны G7 в очередной раз подтвердили заморозку российских денежных активов за рубежом и заявили, что продолжат изучение возможностей по их использованию.

Ранее Россия предупредила Японию о последствиях передачи ракет для Patriot Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами