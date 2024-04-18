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ВСУ пытаются вернуть позиции на одном из участков в зоне СВО

Марочко: ВСУ интенсивно пытаются вернуть позиции на Сватово-Кременском участке

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Gleb Garanich/Reuters

Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска более интенсивно пытаются атаковать контратаковать российских военных и вернуть утраченные позиции в районе нескольких населенных пунктов на Сватово-Кременском участке специальной военной операции.

Об этом Марочко сказал в беседе с РИА Новости.

«В районах населенных пунктов Терны, Торское и Червоная Диброва отмечаются более интенсивные действия украинских боевиков, направленные на возвращение утраченных позиций», — заявил он.

По данным источников Марочко, на данном участке увеличилось число артиллерийских и стрелковых обстрелов, а также возросло применение дронов.

Эксперт уточнил, что из всех подразделений ВСУ на этом направлении наиболее активно действуют военные 3-й штурмовой бригады ВСУ.

17 апреля Андрей Марочко заявил, что украинские спецслужбы готовят «спящие» террористические ячейки в Харьковской области, которые должны активизироваться в случае, если российские силы установят там свой контроль.

Неделей ранее стало известно, что в Нетайлово в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные ликвидировали командира разведывательной группы Вооруженных сил Украины Александра Ляха.

Ранее российские военные ликвидировали группу англоговорящих диверсантов.

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