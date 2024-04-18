Российские военные ударили по расположению ВСУ в Ивано-Франковске

Российская армия ударила по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ивано-Франковске. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Потом было три прилета в город Ивано-Франковск, недалеко от центра», — отметил он.

Лебедев уточнил, что один из прилетов пришелся на расположение военных. Свидетели рассказали о множестве машин скорой помощи. По их словам, кварталы почти сразу оцепили.

До этого Николаевское подполье сообщило об ударе ВС РФ по пригороду Харькова.

Также российские войска нанесли ракетный удар по военным целям в украинском городе Чернигове, в результате чего там, предположительно, был уничтожен командный пункт Вооруженных сил Украины.

Накануне российские военные атаковали порт в Одессе.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.