Украина несет прямую угрозу безопасности судоходству в Черном море. Об этом РИА Новости заявил депутат Государственной думы России от крымского региона Михаил Шеремет.

«Киевский режим несет прямую угрозу безопасности судоходства в Черном море, отправляя морские беспилотники и мины», — заявил Шеремет.

Депутат отметил, что Киев отказывается от любых переговоров по безопасности судоходства — взятые на себя обязательства в случае заключения договора помешают Украине продолжать заниматься террором, добавил Шеремет.

До этого Шеремет заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Крым по западному сценарию.

Депутат указал на закономерность: как только в небе над Черным морем появляется беспилотник одной из стран Североатлантического альянса, приближающийся к границам России, то через некоторое время ВСУ пытаются нанести удар по территории Крыма или других причерноморских регионов России.

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