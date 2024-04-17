Конфликт на Украине вышел на завершающий этап, поскольку украинские националистические батальоны отказываются воевать. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Интересно, что за последние сутки одна из печально известных украинских военизированных организаций, использующих нацистскую символику, <…> отказалась сражаться. Они просто сказали: «Мы больше не собираемся умирать в таком количестве», — сообщил эксперт.

По его словам, нежелание наиболее радикально настроенных украинских вооруженных формирований идти в бой свидетельствует о том, что конфликт на Украине подходит к концу.

Макгрегор признался, что все может закончиться гораздо быстрее, чем он думал. Экс-советник Пентагона предрек, что в ближайшие 1,5 месяца Вооруженные силы Украины (ВСУ) возьмут под контроль «все территории к востоку» от Днепра.

До этого полковник заявил, что нежелание США вступать в переговоры с Россией по украинскому конфликту обрекает население Украины на исчезновение.

Ранее Макгрегор сообщил, что российская России имеет все возможности для того, чтобы дойти до Западной Украины.