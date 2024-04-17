Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол России указал на действия США, которые противоречат ДРСМД

Антонов: США «выводят из тени» вооружения, запрещенные ДРСМД

close
100%
РИА Новости

США «выводят из тени» вооружения, запрещенные договором о моратории на размещение ракет средней и малой дальности (ДРСМД) — эти вооружения являются дестабилизирующими. Заявление посла России в Соединенных Штатах Анатолия Антонова приводит Telegram-канал российского дипломатического представительства.

«Публичная демонстрация Пентагоном возможностей по оперативному развертыванию ранее запрещенных по ДРСМД ракетных вооружений в АТР вызывает глубокую озабоченность. По сути, американцы выводят из тени целый класс дестабилизирующего оружия для обеспечения своего военного превосходства над противниками», — заявил Антонов.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что появление американских средств средней и меньшей дальности в любом регионе мира будет означать отказ от моратория на размещение ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

При этом российский дипломат подчеркнул, что Вашингтону стоит осознавать, что для него период относительной стабильности в этой сфере закончится.

Ранее Рябков заявил, что Россия может пересмотреть мораторий на РСМД.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами