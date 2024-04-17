Посол России указал на действия США, которые противоречат ДРСМД

США «выводят из тени» вооружения, запрещенные договором о моратории на размещение ракет средней и малой дальности (ДРСМД) — эти вооружения являются дестабилизирующими. Заявление посла России в Соединенных Штатах Анатолия Антонова приводит Telegram-канал российского дипломатического представительства.

«Публичная демонстрация Пентагоном возможностей по оперативному развертыванию ранее запрещенных по ДРСМД ракетных вооружений в АТР вызывает глубокую озабоченность. По сути, американцы выводят из тени целый класс дестабилизирующего оружия для обеспечения своего военного превосходства над противниками», — заявил Антонов.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что появление американских средств средней и меньшей дальности в любом регионе мира будет означать отказ от моратория на размещение ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

При этом российский дипломат подчеркнул, что Вашингтону стоит осознавать, что для него период относительной стабильности в этой сфере закончится.

Ранее Рябков заявил, что Россия может пересмотреть мораторий на РСМД.