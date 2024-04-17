В НАТО заявили о достаточном количестве систем ПВО для передачи Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у стран — членов Североатлантического альянса имеется достаточное количество систем противовоздушной обороны (ПВО) для передачи их Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС.

«Реальность такова, что у нас есть доступные системы, и их достаточно, чтобы поставлять намного больше Украине, когда речь идет о системах ПВО и батареях Patriot», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

До этого Столтенберг заявил о сложной для ВСУ ситуации на поле боя и призвал страны НАТО как можно скорее поставить Киеву системы ПВО и боеприпасы к ним. По его словам, задержки в поставках позволят российским ракетам поражать большее число целей на территории Украины. Генсек отметил, что поставки вооружения для украинской армии должны стать не добровольными, а обязательными, что будет обсуждаться на саммите НАТО в США в июле этого года.

Ранее Кулеба предрек разрушение экономики Украины в случае отсутствия поставок систем ПВО.