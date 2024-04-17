Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД высказались насчет моратория на РСМД

Рябков заявил, что США известно о позиции России насчет моратория на РСМД

close
100%
Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

США известно о позиции России насчет моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы уже не раз говорили, что появление американских средств средней и меньшей дальности в любом регионе мира будет означать отказ от упомянутого моратория. Когда это произойдет — вопрос открытый. Мораторий был объявлен президентом, соответственно любые решения на этот счет принимаются у нас на высшем уровне», — заявил Рябков.

При этом российский дипломат подчеркнул, что Вашингтону стоит осознавать, что для него период относительной стабильности в этой сфере закончится.

Также Рябков заявил, что возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе вряд ли произойдет в ближайшее время.

До этого военный эксперт «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил, почему инициативы США о возврате к ДСНВ нужно оставить без ответа.

Ранее Рябков заявил, что Россия может пересмотреть мораторий на РСМД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами