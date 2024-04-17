В МИД высказались насчет моратория на РСМД

США известно о позиции России насчет моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы уже не раз говорили, что появление американских средств средней и меньшей дальности в любом регионе мира будет означать отказ от упомянутого моратория. Когда это произойдет — вопрос открытый. Мораторий был объявлен президентом, соответственно любые решения на этот счет принимаются у нас на высшем уровне», — заявил Рябков.

При этом российский дипломат подчеркнул, что Вашингтону стоит осознавать, что для него период относительной стабильности в этой сфере закончится.

Также Рябков заявил, что возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе вряд ли произойдет в ближайшее время.

До этого военный эксперт «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил, почему инициативы США о возврате к ДСНВ нужно оставить без ответа.

Ранее Рябков заявил, что Россия может пересмотреть мораторий на РСМД.