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Закон об ужесточении мобилизации на Украине официально опубликован

Закон об ужесточении мобилизации на Украине опубликован в издании «Голос Украины»

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Закон, ужесточающий проведение мобилизации на Украине, официально опубликован в издании Верховной рады «Голос Украины».

«Закон вступает в силу через месяц со дня, следующего за его опубликованием», — говорится в тексте.

Таким образом, он вступит в силу с 18 мая.

При этом ряд положений закона вступят в силу позднее, как прописано в его тексте.

Закон о мобилизации был принят Верховной радой во втором и окончательном чтении 11 апреля. Днем 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. В документе прописаны нормы, ужесточающие правила призыва. Для военнообязанных станет обязательным обновление своих данных в военкоматах и ношение военного билета, а повестки будут считаться полученными даже без вручения лично в руки. О других нововведениях — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что новый законопроект «добивает украинцев».

Ранее экс-премьер Украины объяснил, почему Зеленский не мобилизует силовиков.

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