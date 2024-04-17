Шойгу осмотрел боевых роботов и поручил оснастить их пулеметами для штурмов

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поручил дооснастить робота огневой поддержки пулеметом для применения его в штурмовых действиях в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Соответствующее поручение глава ведомства дал в ходе проверки выполнения указаний по разработке перспективного вооружение в парке «Патриот».

В сообщении Минобороны говорится, что Шойгу поручил дооснастить многоцелевой робототехнический комплекс огневой поддержки, охраны объектов и эвакуации раненных дополнительным количеством пулеметных системам.

Всего в ходе визита в «Патриот» Шойгу продемонстрировали более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности, которые российская армия в будущем может взять на вооружение.

В ходе этого визита министр также поручил максимально упростить процедуру приема многообещающих средств на вооружение ВС РФ, если они прошли положительные испытания в зоне проведения СВО.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.