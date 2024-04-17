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Российский истребитель точно поразил цель ракетой X-59 на Украине

«Фронтовая птичка»: истребитель Су-34 поразил цель в Кривом Роге ракетой Х-59

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Российский истребитель Су-34 точно поразил цель в Кривом Роге с помощью ракеты X-59. Об этом сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка».

По информации Telegram-канала, вечером 16 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области Украины прозвучал взрыв. Причиной стала работа тактической авиации ВС РФ.

«Взрыв в Кривом Роге был результатом работы нашей тактической авиации. Отработал наш Су-34. Крылатая ракета Х-59 точно поразила цель», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал «Военное дело» сообщал, что удар российской армии по полигону в Чугуеве вблизи Харькова мог привести к ликвидации руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) или главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Также могли быть уничтожены украинские офицеры. Официальной информации из Киева по поводу жертв российской атаки не поступало.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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