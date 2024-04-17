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Украина продолжает пытаться вербовать наемников в Южной Корее

Украина не оставляет усилий по вербовке южнокорейских наемников

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Depositphotos

Киев продолжает пытаться вербовать наемников в Южной Корее. Об этом, ссылаясь на южнокорейское интернет-комьюнити, сообщает РИА Новости.

Так, 10 апреля на популярном южнокорейском сетевом ресурсе появились сведения о том, что украинская группа объявила о наборе граждан Южной Кореи для участия в боевых действиях. Был указан контакт в Telegram, куда предлагалось отправить заявку с личными данными, в том числе о времени и месте прохождения военной службы, наличии квалификационных курсов и боевого опыта.

Пост о наборе наемников в южнокорейском интернет-сообществе набрал более 26 тысяч просмотров. Наблюдатели отметили, что выдвинутые для южнокорейских наемников требования были весьма низкими, что говорит о том, что граждан страны пытаются вербовать в качестве простых пехотинцев, фактически «пушечного мяса».

До этого сообщалось, что самого молодого наемника грузинского легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) заочно арестовали в Москве.

Ранее в Госдуме французских наемников назвали приоритетной целью российских военных.

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