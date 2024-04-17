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В Курской области объявили об опасности атаки беспилотников

Старовойт: на Курскую область возможна атака дронов

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава администрации Курской области Роман Старовойт предупредил об опасности ударов вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора.

В связи с опасностью атаки дронов Старовойт призвал население региона к бдительности. Он подчеркнул, что силы и средства противовоздушной обороны в области для отражения возможного нападения приведены в состояние полной готовности.

16 апреля губернатор Старовойт заявил об обстреле ВСУ поселка Теткино в Курской области.

Некоторое время назад Старовойт заявлял, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника самолетного типа в Фатежском районе Курской области.

5 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два населенных пункта в Курской области.

Ранее село в Курской области осталось без света после обстрела ВСУ.

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