Армия Израиля: ликвидирован командир ракетных сил «Хезболлы»

Израильская армия (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации одного из командиров ракетных войск батальона специального назначения «Радван» в составе боевого крыла движения «Хезболла», ответственного за центральные и западные регионы Ливана. Об этом говорится в Telegram-канале армии.

«В районе Кфар-Дунин ВВС ЦАХАЛ провели удар и уничтожили Мухаммада Хусейна Мустафу Шечори, командира ракетного подразделения «Радван» в составе «Хезболлы» по центральным и западным регионам Ливана. Мухаммад планировал и организовывал запуски ракет по территории Израиля из указанных регионов Ливана», — говорится в заявлении.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Новый виток эскалации начался после того, когда Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска, где находились два генерала иранского Корпуса стражей исламской революции. Иранские власти пообещали принять ответные меры.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на израильский удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске 1 апреля. За пятичасовую атаку Исламская Республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Ранее «Хезболла» оценила решение Ирана по ответу Израилю.