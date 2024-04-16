Песков назвал главный праздник для России

Для Российской Федерации главным праздником является День Победы, а не годовщина высадки войск союзников в Нормандии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, чьи слова передает РИА Новости.

Как заявил Песков журналистам, организаторы мероприятий по случаю 80-й годовщины высадки войск союзников в Нормандии официально не уведомляли о решении не приглашать на церемонию президента РФ Владимира Путина.

«Хотя в таком ключе могут даже не утруждаться. Главный праздник — это День Победы в Москве 9 мая», — добавил представитель Кремля.

До этого сообщалось, что организаторы празднования 80-летия высадки в Нормандии Mission Libération пригласили представителей России на соответствующее мероприятие. Однако чуть позже посольство России во Франции опровергло эту информацию и уточнило, что официальное приглашение России на празднование 80-летия высадки в Нормандии не поступало.

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