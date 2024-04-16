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Военные РФ уничтожили машину скорой, перевозившую бойцов ВСУ

Сальдо: силы РФ уничтожили украинскую машину скорой, перевозившую бойцов ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России поразили украинскую машину скорой, которая перевозила минометный расчет ВСУ и группу операторов FPV-дронов на правом берегу Днепра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«После передачи координат ложная «скорая» огнем артиллерии была уничтожена вместе с грузом и экипажем», – написал политик.

По его словам, действия экипажа скорой являются военным преступлением, дополняющим список злодеяний киевского режима и тома уголовных дел в СК России. Он отметил, что «все эти счета будут обязательно предъявлены к оплате».

Накануне Сальдо заявил, что группировка войск «Днепр» ударила по месту посадки десанта Вооруженных сил Украины в Херсонской области. В результате были уничтожены девять лодок и до 20 боевиков из 35-й и 37-й бригад морской пехоты.

До этого губернатор Херсонской области рассказал, что попытки ВСУ перейти реку Днепр были сведены на нет российскими военными.

Ранее в Херсонской области начали изымать «лживую» украинскую литературу.

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Операция на Украине
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