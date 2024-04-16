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Зеленский назвал причину уничтожения Трипольской ТЭС: «У нас было ноль ракет»

Зеленский: Трипольскую ТЭС уничтожили из-за нехватки ракет для средств ПВО

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Liesa Johannssen/Reuters

Вооруженным силам России удалось поразить Трипольскую ТЭС в Киевской области, поскольку у Украины закончились ракеты для охранявших станцию средств ПВО, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом политик рассказал в интервью PBS.

«Трипольская ТЭС, от нее зависит электроснабжение Киевского региона. К ней летели 11 ракет. Первые семь мы сбили, оставшиеся четыре уничтожили станцию. Почему? Потому что у нас было ноль ракет [для ПВО]. Закончились», — сказал Зеленский.

Он добавил, что после недавнего удара Ирана по Израилю стал иначе относиться к словам представителей западных стран о том, что они не могут поставить Киеву то или иное оружие, поскольку опасаются втягивания НАТО в конфликт на Украине.

«После этой атаки мне хочется спросить: является ли Израиль частью НАТО?» — заявил Зеленский.

15 апреля Зеленский призвал западных политиков защищать Украину не менее яростно, чем Израиль во время атаки Ирана. Он напомнил, что еврейское государство, так же как и Украина, не входит в НАТО, поэтому для защиты не требуется активация пятой статьи Устава Североатлантического альянса, достаточно «только политической воли».

Ранее в США объяснили, почему не помогают Украине так же, как Израилю.

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