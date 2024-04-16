В США рассказали об ответном ударе Израиля по Ирану

Официальные лица США ждут, что ответ Израиля Ирану будет включать в себя удары по иранским военным, а также силам, которые поддерживает страна в других государствах. Об этом сообщает телеканал NBC News.

При этом отмечается, что ответный удар Израиля будет «ограниченным по масштабам».

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, что Иран проводит «полномасштабную кампанию агрессии», которая угрожает всему Ближнему Востоку.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов.

При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее Израиль запретил работу всех учебных заведений и изменил схему управления тылом на фоне возможной атаки Ирана.