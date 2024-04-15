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В Белом доме заявили, что не получали от Ирана данных о планируемой атаке на Израиль

Спикер Белого дома Кирби: США не участвуют в разработке ответа Израиля Ирану

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Semyon Galperin/Reuters

США не получали от Ирана конкретных данных о характере планируемой атаки на Израиль и не участвуют в разработке плана ответного удара Израиля. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы не хотим видеть войну с Ираном. Мы не хотим видеть расширение регионального конфликта», — подчеркнул представитель Белого дома.

При этом он заявил, что в США по-прежнему привержены защите Израиля.

По словам Кирби, Тегеран уведомил Вашингтон о планах удара по Израилю в ответ на уничтожение здания его консульства, но не уточнял, по каким целям и какими средствами будет произведена атака.

До этого Нетаньяху поручил ЦАХАЛ найти в Иране важные цели для бескровной атаки.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

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Удар Ирана по Израилю
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