Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Донецке произошли взрывы

«Страна.ua»: в Донецке произошли взрывы

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

В Донецке произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Подробности не приводятся. По данным СЦКК, в период с 18:40 по 19:50 ВСУ 12 снарядов 155-го калибра ударили по поселку Кураховка в пригороде Донецка.

До этого в Горловке в ДНР сотрудники МЧС пострадали из-за атаки беспилотника во время тушения пожара.

12 апреля в Горловке в ДНР из-за атаки беспилотника пострадали десять сотрудников МЧС.

9 ноября 2023 года постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

По его словам, в ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, 5360 человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами