В Донецке произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Подробности не приводятся. По данным СЦКК, в период с 18:40 по 19:50 ВСУ 12 снарядов 155-го калибра ударили по поселку Кураховка в пригороде Донецка.

До этого в Горловке в ДНР сотрудники МЧС пострадали из-за атаки беспилотника во время тушения пожара.

12 апреля в Горловке в ДНР из-за атаки беспилотника пострадали десять сотрудников МЧС.

9 ноября 2023 года постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

По его словам, в ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, 5360 человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.