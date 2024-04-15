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На Авдеевском направлении за сутки уничтожены танк и четыре броневика ВСУ

Минобороны РФ: на Авдеевском направлении уничтожены танк и 4 БМП ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

На Авдеевском направлении проведения специальной военной операции группировка «Центр» Вооруженных сил России улучшила свое тактическое положение и нанесла поражение силам противника. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Боевые столкновения проходили в районах населенных пунктов Новгородское, Уманское, Семеновка, Новокалиново и Очеретино Донецкой народной республики. Поражение было нанесено живой силе и технике 24-й, 47-й, 54-й и 115-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 68-й егерской бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

У населенных пунктов Уманское, Первомайское, Новобахмутовка и Бердычи Донецкой народной республики были отражены семь контратак формирований 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 23-й и 115-й механизированных бригад ВСУ.

Потери противника составили до 295 военнослужащих, были уничтожены один танк, четыре боевые бронированные машины (включая БМП «Marder» производства ФРГ) и четыре военных автомобиля.

15 апреля в Минобороны России раскрыли количество беспилотников ВСУ, сбитых за сутки.

В тот же день российские Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ. Для этого применялись авиационные бомбы ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Ранее воздушную тревогу объявили в четырех регионах Украины.

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Операция на Украине
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