Начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ Юрий Ласточкин заявил, что потенциал российского оборонно-промышленного комплекса способен оперативно включать новые терминалы Starlink, используемые украинской стороной в зоне СВО, в перечень своих целей. Об этом пишет газета «Красная звезда».

Ласточкин указал на использование большого количества терминалов Starlink практически во всех звеньях управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом свидетельствуют данные радиоразведки.

«Вопрос легитимности передачи технологий коммерческой системы одной из воюющих сторон — это продолжение темы двойных стандартов и лицемерия международной политики США», — добавил представитель российских войск.

По словам Ласточкина, использование коммерческих диапазонов частот, идущее вразрез с международными обязательствами, создает определенные трудности. При этом военный добавил, что у России есть техническая база оперативно принимать меры по включению новых объектов в перечень целей для воздействия.

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

Разработка проекта началась в 2015 году, тестовые прототипы TINTIN были успешно запущены 22 февраля 2018 года.

К 2017 году SpaceX представила нормативные документы для запуска в общей сложности почти 12 тыс. ИСЗ на околоземную орбиту к середине 2020-х годов. В мае 2019 года была запущена первая группа из 60 спутников-прототипов.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.