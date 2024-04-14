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ВКС России уничтожили базу террористов в Сирии

ЦПВС: ВКС РФ ликвидировали в Сирии место базирования боевиков

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Shutterstock

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили место базирования террористов. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что боевики вышли из зоны Эт-Танф и укрылись в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур. По данным Попова, в провинции Латакия ранение получил один сирийский военный.

«За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск», — отметил Попов.

Он добавил, что удары наносили группировки «Джебхат Ан-Нусра» (организация запрещена в России) и «Исламская партия Туркестана» (организация запрещена в России). Кроме того, в провинции Идлиб было три обстрела, в Латакии — один. Замруководителя ЦПВС заявил, что за сутки успели зафиксировать пять нарушений протоколов деконфликтации так называемой международной «коалиции» во главе с США.

До этого в МИД Сирии назвали атаку Ирана на Израиль правом на самооборону.

Ранее в Израиле зафиксировали обстрел со стороны Сирии.

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