В противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как ВС РФ стала наносить удары по энергетической инфраструктуре противника. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на директора киевского Центра исследований энергетической промышленности Александра Харченко.

«Новая стратегия <…> состоит из массированных ракетных ударов по конкретным целям», — отметил он.

По словам Харченко, значительное число ракет и дронов стали одновременно концентрироваться на выборочных объектах. В публикации уточнили, что в первые два года СВО атаки ВС РФ носили более разрозненный характер. Теперь удары стали более точными.

До этого Харченко заявлял, что следующие несколько лет Украину ждут огромные трудности из-за проблем с энергетикой.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.