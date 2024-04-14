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Патриарх рассказал о чудотворной силе молитвы участников СВО

Патриарх Кирилл: молитва бойцов СВО перед боем — это творящий чудеса крик души

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Виталий Невар/РИА Новости

Молитва участников военной спецоперации (СВО) на Украине, которую те произносят перед боем, является особенно сильной, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Казанском храме в Лосиноостровской. Владыку цитирует ТАСС.

По словам клирика, в условиях комфортной жизни обращение к Богу теряет силу, а на передовой дела обстоят совсем иначе, так как солдаты не просто произносят текст, а вкладывают в него «крик души о помощи».

«Эта сила молитвы творит чудеса», — сказал патриарх.

Он напомнил о страданиях христианских мучеников, которые побеждали невзгоды благодаря внутренней силе, полученной от «реального чувства сопричастности Бога к их жизни». Владыка отметил, что молитва всегда должна быть осознанной и искренней, и тогда верующий сможет почувствовать обратную связь.

В той же проповеди патриарх Кирилл призвал верующих сопротивляться злу, «шарахаясь» от него как от проказы.

Ранее патриарх Кирилл призвал живущих в России иностранцев уважать ее культуру и веру.

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