Миллиардер из США резко высказался о требовании дать Киеву оружие

Американский миллиардер Дэвид Сакс раскритиковал в соцсети X слова сенатора от Республиканской партии Митта Ромни о помощи Украине.

Сенатор подчеркнул, что передача Киеву вооружения может и не изменить ход российско-украинского конфликта, но если этого не сделать, то он точно изменится.

«Самый слабый аргумент из всех возможных. Вы даже не можете утверждать, что Украина победит», — отметил Сакс.

До этого издание The Hill со ссылкой на источники в Республиканской и Демократической партиях писало, что палата представителей конгресса США может начать рассмотрение вариантов продолжения выделения финансирования в поддержку Украины на следующей неделе.

Спикер нижней палаты конгресса Майк Джонсон готов вынести этот вопрос на рассмотрение законодателей. Отмечается, что инициатива о выделении финансирования в помощь иностранным союзникам, в том числе Украине, Израилю и партнерам США в Индо-Тихоокеанском регионе, может быть представлена уже на следующей неделе.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.