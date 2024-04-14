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В КСИР назвали успешной атаку на Израиль

Командующий КСИР Салами: атака Ирана на Израиль прошла успешнее, чем ожидалось

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saeediex/Shutterstock

Удар иранских войск по объектам в Израиле оказался более успешным, чем предполагалось изначально, считает командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Салами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

«Мы действительно знаем, что наша операция была успешнее, чем ожидалось. <…> Наша реакция на любую агрессию со стороны Израиля будет более суровой», — заявил Салами.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. ЦАХАЛ сообщал о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

В ООН заявили, что встревожены угрозой разрушительной эскалации на Ближнем Востоке и призвали все стороны конфликта проявить сдержанность. США и Евросоюз также осудили действия Ирана.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось после того, как в начале апреля Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии, в результате чего здание было полностью разрушено.

Ранее Иран в письме генсеку ООН заявил, что не стремится к эскалации конфликта.

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Удар Ирана по Израилю
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