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В Израиле рассказали о провале иранских беспилотников

N12: ракеты и ударные дроны Ирана не смогли достичь Израиля

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Ronen Zvulun/Reuters

Запущенные Ираном ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты не достигли территории Израиля. Об этом заявляет израильский телеканал N12.

«Все дроны были сбиты над территориями третьих стран», — отмечают журналисты.

Телеканал подчеркнул, что только несколько баллистических ракет смогли преодолеть эшелонированную систему противовоздушной обороны (ПВО).

До этого министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир высоко оценил действия ЦАХАЛ по защите страны от атак Ирана и призвал к серьезному военному ответу на действия Тегерана.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что Иран запустил по Израилю более 200 ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни пригрозил жестким ответом любым странам, которые предоставят Израилю свое воздушное пространство или территорию для атаки на исламскую республику.

Ранее в конгрессе США призвали Вашингтон нанести удар по Ирану после атак на Израиль.

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Удар Ирана по Израилю
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