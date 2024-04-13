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Войска РФ поразили живую силу ВСУ в 112 районах за сутки

Минобороны сообщило о поражении живой силы и техники ВСУ в 112 районах за сутки

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Российские военные за сутки нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 112 районах. Об этом ТАСС сообщили в министерстве обороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 112 районах», — заявили в Минобороны.

В ведомстве сообщили, что российские войска улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении и нанесли поражение ВСУ у Купянска.

13 апреля главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что ВС РФ на ряде направлений фронта добиваются тактического успеха.

До этого командир батальона специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Куриленко признал, что без западной поддержки страна потеряет территории до Днепра после масштабного наступления ВС РФ в 2024 году.

Ранее в Британии предрекли поражение Украины уже в 2024 году.

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