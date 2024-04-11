Власти Севастополя предупредили жителей об учениях

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщило тренировках военных в районе Стрелецкой бухты.

«Ориентировочно до 12.00 на Южном и Северном молах, а также в районе Стрелецкой бухты флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия. В городе все спокойно», — написал Развожаев.

В ночь на вторник, 9 апреля, над морской акваторией в Севастополе была активирована система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели. В результате стрельбы уничтожили цель, городские объекты инфраструктуры остались невредимыми.

Городские объекты инфраструктуры остались невредимыми. Развожаев указал на громкие звуки, которые могли услышать жители Севастополя. По его словам, эти звуки были вызваны работой системы ПВО по уничтожению цели.

6 апреля в Севастополе также прошли учения Черноморского флота.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.