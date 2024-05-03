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Захарова оценила силу ОДКБ при выходе из нее Армении

Захарова: ОДКБ в любом случае будет эффективной структурой

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга оценила силу Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае, если ее покинет Армения.

«Мы твердо убеждены, что при любых раскладах ОДКБ есть и останется эффективной структурой, ответственной за поддержание безопасности в Евразии, а также безопасности ее государств — членов», — заявила она.

До этого в ОДКБ назвали возможные последствия выхода Армении из организации. По словам генсека организации Имангали Тасмагамбетова, при таком развитии событий баланс сил на Кавказе может измениться, поскольку сработают те факторы региональной безопасности, действие которых сложно спрогнозировать и просчитать.

28 апреля посол Армении в ЕС Тигран Балаян заявил, что власти Армении не намерены подрывать интересы России на Южном Кавказе, республика готова налаживать отношения и с РФ, и со странами Европейского союза (ЕС).

Ранее сообщалось, что Армения добивается экстрадиции некоторых лиц из РФ, запросивших политическое убежище.

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