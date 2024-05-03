Бездомный напал на прохожего и отгрыз его глаз и ухо

В США судят каннибала, который съел лицо прохожему, сообщает Daily Mail.

Очевидец инцидента позвонил по номеру 911 и заявил, что бездомный «ест лицо мужчины», лежащего на автобусной остановке. Прибывшая полиция обнаружила на месте 29-летнего Колина Чеха, который стоял на коленях над жертвой. Пострадавший был без сознания, из его головы текла кровь, а левое ухо и левый глаз у него отсутствовали.

Чеха задержали, впоследствии он признался, что съел ухо и глазное яблоко. Он утверждал, что не спал перед этим пять дней и пострадавший сам напал на него. Мужчина также заявил, что сразился с «оборотнем» и победить в схватке ему помогли «высшие силы».

На днях Чех предстал перед судом Лас-Вегасе, его обвиняют в каннибализме. Во время заседания мужчина корчил гримасы, а его адвокат утверждал, что он не способен ответить за свой поступок, так как невменяем. Тем не менее его недееспособность еще не доказана. Если защитникам удастся подтвердить свои заявления, обвиняемого отправят на лечение в психиатрическую клинику.

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