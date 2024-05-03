Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бездомный напал на прохожего и отгрыз его глаз и ухо

В США бездомный набросился на мужчину и съел часть его лица

close
100%
KLAS

В США судят каннибала, который съел лицо прохожему, сообщает Daily Mail.

Очевидец инцидента позвонил по номеру 911 и заявил, что бездомный «ест лицо мужчины», лежащего на автобусной остановке. Прибывшая полиция обнаружила на месте 29-летнего Колина Чеха, который стоял на коленях над жертвой. Пострадавший был без сознания, из его головы текла кровь, а левое ухо и левый глаз у него отсутствовали.

Чеха задержали, впоследствии он признался, что съел ухо и глазное яблоко. Он утверждал, что не спал перед этим пять дней и пострадавший сам напал на него. Мужчина также заявил, что сразился с «оборотнем» и победить в схватке ему помогли «высшие силы».

На днях Чех предстал перед судом Лас-Вегасе, его обвиняют в каннибализме. Во время заседания мужчина корчил гримасы, а его адвокат утверждал, что он не способен ответить за свой поступок, так как невменяем. Тем не менее его недееспособность еще не доказана. Если защитникам удастся подтвердить свои заявления, обвиняемого отправят на лечение в психиатрическую клинику.

Ранее в Подмосковье двух пенсионерок заметили за ритуалом, который они проводили над собакой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами