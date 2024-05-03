Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В зоне СВО умер спецназовец, осужденный за расстрел людей в Чечне

Пропавший до приговора за расстрел в Чечне спецназовец Ульман умер в зоне СВО

close
100%
Reuters

Капитан спецназа Эдуард Ульман, который был осужден за расстрел в Чечне, оказался в зоне СВО. Об этом сообщает «Новая Бурятия».

Ульман пропал еще до приговора суда. По некоторым данным он до сих пор находится в федеральном розыске. В 2007 году его заочно приговорили к 14 годам за расправу над шестью мирными жителями во время Второй чеченской войны.

Бывшему руководителю общественной организации Союз военнослужащих «Защита» Сергею Семанчуку и матери офицера Наталье Коробенковой рассказали о его смерти в зоне специальной военной операции.

В апреле первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что бойцов СВО, осужденных за насилие к детям, нельзя пускать в образовательные учреждения.

Отмечалось, что в 2023 году число военных, осужденных за убийство, составило 116.

Ранее уральского десантника осудили на 9 лет за взятку, но отпустили за участие в СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами