В зоне СВО умер спецназовец, осужденный за расстрел людей в Чечне

Капитан спецназа Эдуард Ульман, который был осужден за расстрел в Чечне, оказался в зоне СВО. Об этом сообщает «Новая Бурятия».

Ульман пропал еще до приговора суда. По некоторым данным он до сих пор находится в федеральном розыске. В 2007 году его заочно приговорили к 14 годам за расправу над шестью мирными жителями во время Второй чеченской войны.

Бывшему руководителю общественной организации Союз военнослужащих «Защита» Сергею Семанчуку и матери офицера Наталье Коробенковой рассказали о его смерти в зоне специальной военной операции.

В апреле первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что бойцов СВО, осужденных за насилие к детям, нельзя пускать в образовательные учреждения.

Отмечалось, что в 2023 году число военных, осужденных за убийство, составило 116.

Ранее уральского десантника осудили на 9 лет за взятку, но отпустили за участие в СВО.