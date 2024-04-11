Во Львовской области произошли взрывы

Во Львовской области на западе Украины произошли взрывы, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации региона Максим Козицкий.

«На Львовщине работает ПВО», — написал он.

Других подробностей чиновник не привел.

В настоящее время режим воздушной тревоги действует на всей территории страны

В ночь на 11 апреля сообщалось о взрывах в Киевской области Украины и Харькове.

Накануне вечером и утром в Одессе произошли взрывы.

9 апреля Военно-космические силы (ВКС) России ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу с помощью фугасных авиационных бомб (ФАБ).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.