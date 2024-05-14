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Россиян напугала подозрительная бочка на берегу реки

Жителей Новосибирской области напугала бочка, оставленная на берегу реки Бердь

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Аварийно-спасательная служба НСО (организация запрещена в России)/VK

В Новосибирской области местные жители нашли подозрительную бочку на берегу реки Бердь. Об этом сообщили в областной аварийно-спасательной службе.

Обращение поступило в службу 13 мая от людей из СНТ «Луговое»: очевидцы рассказали, что металлическая бочка с неизвестным содержанием находится в 25 метрах от товарищества.

«Спасатели Искитимского отряда оперативно прибыли на место нахождения металлической емкости, провели визуальный осмотр места и емкости, выставили ограждение. Работы проводились с соблюдением правил техники безопасности в средствах индивидуальной защиты более двух часов», — рассказали в пресс-службе.

Специалисты уточнили, что после спасателей на место приедут работники Агентства радиационной, химической и биологической защиты и утилизируют объект по всем правилам.

В местном паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте» появилась информация, что на бочке была надпись «Биохимресурс город Винница Украина». Официальных подтверждений и комментариев по поводу этих данных не поступало.

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