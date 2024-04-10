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От стран НАТО потребовали немедленно передать оружие Украине

Столтенберг призвал страны НАТО срочно поставить Украине системы ПВО и боеприпасы

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Wikimedia Commons

Страны НАТО должны срочно поставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы к ним. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Ситуация на поле боя становится более сложной. Задержки в поставках ПВО позволят российским ракетам поразить большее число целей, а задержки в поставках боеприпасов позволят российским войскам вести наступление по всей линии фронта», — заявил Столтенберг на встрече с президентом Финляндии.

Столтенберг утверждает, что поставки вооружения для украинской армии должны стать не добровольными, а обязательными, что будет обсуждаться на саммите НАТО в США в июле этого года.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что запасы ЗРК Patriot для Киева исчерпаны.

Ранее в США одобрили сделку по продаже Украине оборудования для зенитных комплексов.

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