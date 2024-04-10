Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сенатор призвал проверить информацию о применении химоружия украинскими военными

Джабаров заявил, что нужно проверить сведения о применении ВСУ химоружия в ДНР

close
100%
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Сообщения о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) химического оружия с фосфором в ДНР следует проверить. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, если эта информация подтвердится, это будет означать, что украинские войска совершили тяжкое преступление, «и они автоматически попадают в разряд военных преступников».

При подтверждении этих сообщений, подчеркнул Джабаров, есть все основания рассматривать эту ситуацию в Совете Безопасности ООН с принятием необходимых санкций в отношении Украины.

9 апреля ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры заявил, что украинская армия около Клещеевки применила химическое оружие. Агентство писало, что, возможно, украинские военные применили отравляющее вещество адамсит, которое при взрыве «образует светло-желтое или зеленое облако». РИА Новости со ссылкой на эксперта заявляло, что, предположительно, мог применяться белый фосфор.

Ранее постпред РФ при ОЗХО заявил, что ВСУ применяли против ВС РФ химические боеприпасы.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами