Сенатор призвал проверить информацию о применении химоружия украинскими военными

Сообщения о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) химического оружия с фосфором в ДНР следует проверить. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, если эта информация подтвердится, это будет означать, что украинские войска совершили тяжкое преступление, «и они автоматически попадают в разряд военных преступников».

При подтверждении этих сообщений, подчеркнул Джабаров, есть все основания рассматривать эту ситуацию в Совете Безопасности ООН с принятием необходимых санкций в отношении Украины.

9 апреля ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры заявил, что украинская армия около Клещеевки применила химическое оружие. Агентство писало, что, возможно, украинские военные применили отравляющее вещество адамсит, которое при взрыве «образует светло-желтое или зеленое облако». РИА Новости со ссылкой на эксперта заявляло, что, предположительно, мог применяться белый фосфор.

Ранее постпред РФ при ОЗХО заявил, что ВСУ применяли против ВС РФ химические боеприпасы.