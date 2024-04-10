МИД Израиля пообещал ответ на возможную атаку Ирана

Если Иран осуществит атаку на израильскую территорию со своей, то Израиль ответит в самом Иране. Об этом в интервью радиостанции Kan заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

«Если Иран атакует Израиль со своей территории, Израиль ответит в Иране, потому что Израиль не может позволить себе терпеть нападения такого рода из-за ответственности перед своими гражданами», — заявил министр.

До этого власти Израиля заявили, что Иран готовится нанести удар после 12 апреля. При этом отмечается, что Иран не собирается совершать атаку до окончания праздника Рамадан. В Израиле считают, что Иран нанесет удар по военной инфраструктуре с разных направлений.

9 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с новобранцами для службы в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пообещал полностью ликвидировать батальоны ХАМАС, в том числе в Рафахе на юге сектора Газа.

По его словам, израильская сторона завершает ликвидацию батальонов ХАМАС. Нетаньяху утверждает, что «в мире нет силы, которая остановит Израиль».

Ранее журналисты узнали о подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана.