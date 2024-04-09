ВКС России ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу

Военно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по Харьковскому авиаремонтному заводу с помощью фугасных авиационных бомб (ФАБ). Об этом рассказал координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Харьков, прилет двух ФАБов в Киевский район, в место, в народе называемое 4-я неотложка», — заявил собеседник агентства.

Согласно первоначальным данным, две авиабомбы попали на территорию Харьковского авиаремонтного завода.

В материале отмечается, что на территории предприятия для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) производились беспилотные летательные аппараты (БПЛА), там также располагались подземные складские помещения.

«В этом районе много других потенциальных целей», — подчеркнул подпольщик.

Незадолго до этого в Харькове были зафиксированы взрывы. Согласно информации местной газеты «Страна.ua», по населенному пункту шел удар управляемыми авиационными бомбами.

Ранее полковник Ходаренок заявлял, что массированное применение ФАБ-3000 может изменить ход СВО.