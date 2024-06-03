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Российские миллиардеры резко увеличили свои капиталы с начала года

Состояния российских олигархов совокупно выросли более чем на $17 млрд

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Илья Питалев/РИА «Новости»

С начала 2024 года совокупное состояние российских миллиардеров выросло на $17,8 млрд. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на подсчет рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По данным агентства самым разбогатевшим россиянином стал Андрей Мельниченко — $6,28 млрд до $25,1 млрд, поднявшись на 6 место. Первое место осталось за Владимиром Потаниным ($31 млрд ), несмотря на то что его состояние сократилось за это время на $54,4 млн. Второе и третье место заняли Вагит Алекперов ($27,4 млрд) и Владимир Лисин (НЛМК, $25,8 млрд) соответственно.

На четвертом месте расположился владелец «Северстали» Алексей Мордашов заработавший с начала года $4,83 млрд, после чего его состояние выросло до $25,7 млрд. Пятым стал Леонид Михельсон с состоянием в 25,3 млрд. Алишер Усманов стал шестым с $19,2 млрд. Михаил Прохоров ($17,1 млрд), Михаил Фридман ($13,5 млрд), Дмитрий Рыболовлев ($12,2 млрд) заняли 7-9 места.

Согласно подсчетам агентства, наибольшие потери из топ-10 самых богатых россиян с начала 2024 года понес Геннадий Тимченко, состояние которого сократилось на 3,14 млрд до 11 млрд. При этом в рейтинг Bloomberg всего входит 26 российских бизнесменов с совокупным состоянием в $351,67 млрд.

До этого стало известно, как сделавшие ставку на Россию бизнесмены попадают в список Forbes.

Ранее социологи назвали общие черты богатейших россиян.

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