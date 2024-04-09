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В Минобороны РФ назвали общие потери ВСУ на всех направлениях

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 930 человек на всех направлениях в зоне СВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины в течение суток лишились в общей сложности до 930 человек на всех направлениях зоны проведения спецоперации. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны России.

На Донецком направлении российские войска сумели занять более выгодные рубежи, на Авдеевском направлении улучшили тактическое положение. На Южно-Донецком направлении силы РФ улучшили положение по переднему краю.

Кроме того, российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили 236 украинских беспилотников, а также противокорабельную ракету «Нептун».

Также ТАСС со ссылкой на источники в силовых ведомствах сообщил, что российские военные нанесли ракетный удар по железнодорожному составу ВСУ неподалеку от города Константиновка в Донецкой народной республике.

Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что российские войска заняли населенный пункт Первомайское (ДНР) на Авдеевском направлении.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».

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