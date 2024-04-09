Дрон атаковал уникальный центр Запорожской АЭС

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал крышу корпуса уникального тренажерного центра Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в котором расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

Об этом сообщается в Telegram-канале атомной электростанции.

«Атакован уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС», — говорится в заявлении.

Отмечается, что пострадавших в результате прилета украинского беспилотника нет.

В сообщении подчеркивается, что атаки украинской армии являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности, а также пяти принципов безопасности ЗАЭС, которые были установлены Международным агентством по атомной энергии в Совете Безопасности ООН.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция после атаки беспилотников, произошедшей 7 апреля, оказалась «довольно близка» к ядерной аварии. В связи с атаками на ЗАЭС Россия запросила проведение совета МАГАТЭ.

Ранее посол РФ призвал не допустить того, чтобы Киев устроил радиационную катастрофу.