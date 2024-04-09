Во Львовской области поврежден важный объект

Объект критической инфраструктуры во Львовской области получил повреждения. Об этом заявил глава областной администрации Максим Козицкий.

«Обломки (беспилотников) повредили объект критической инфраструктуры. Был пожар», — написал он в своем Telegram-канале.

В свою очередь, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что Вооруженные силы России нанесли удар по расположению украинской армии в городе Стрый Львовской области.

Козицкий до этого сообщал, что беспилотники вошли в воздушное пространство региона со стороны соседней Тернопольской области.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.