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Европа столкнулась с дефицитом сырья для производства боеприпасов

FT: Евросоюзу не хватает нитроцеллюлозы для производства боеприпасов

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Kin Cheung/AP

Оборонная промышленность Евросоюза столкнулась с нехваткой нитроцеллюлозы, которая необходима для производства боеприпасов. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Существует серьезный дефицит (нитроцеллюлозы), что приводит к сложностям внутри отрасли», — заявил изданию неназванный менеджер из оборонной сферы.

В статье отмечается, что нитроцеллюлоза применяется для изготовления взрывчатых веществ, пороха и твердого ракетного топлива.

По словам гендиректора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, Китай направляет Европе более 70% хлопковой целлюлозы, использующейся для производства нитроцеллюлозы. Источник допустил, что Пекин может прикрыть поставки «по геополитическим причинам».

До этого военный аналитик Карло Масала заявил, что инициативы Чехии и Эстонии по закупке снарядов для украинских войск не спасут их от острого дефицита боеприпасов в ближайшие месяцы. Он отметил, что в зависимости от итогов предстоящих выборов президента США Киев может столкнуться с большими переменами. В частности, речь идет о возможности полного прекращения помощи со стороны Вашингтона в случае победы бывшего главы государства Дональда Трампа.

Ранее на Украине заявили о неспособности украинского ВПК производить артиллерийский порох.

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