Российские военные получили новую обувь с защитой от подрыва на минах

Представитель Международного противоминного центра ВС РФ с позывным «Умный» рассказал РИА Новости, что инженерные подразделения ВС РФ на Авдеевском направлении используют новые модели ботинок с защитой ног от подрыва на противопехотных минах.

По словам военного, новую обувь используют саперы.

«Несколько вариантов обуви – средство защиты сапера СЗС 10П – предназначено для командиров отделений, повседневной носки. Обеспечивает защиту — верхняя часть противоосколочная, нижняя часть защищает от подрыва на «Лепестке» (противопехотная мина с 37 г взрывчатого вещества. — «Газета.Ru»)», — пояснил «Умный».

Он добавил, что вес обуви составляет не более 3,5 кг, внутренняя часть выполнена из водостойкой и «дышащей» мембранной ткани.

До этого госкорпорация «Ростех» в рамках исполнения гособоронзаказа поставила Вооруженным силам России партию самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19М1 «Мста-С» и 2С3М «Акация».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.