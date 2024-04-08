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В Харькове поразили транзитную подстанцию

ТАСС: в Харькове поразили транзитную подстанцию, идут перебои со светом

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В Харькове повреждения получила транзитная подстанция «Лосево», что привело к перебоям со светом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В Харькове поражена транзитная подстанция «Лосево». Свет снова погас по всему городу. Остановлено метро», — рассказали журналистам.

7 апреля мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что энергосистема города испытала масштабные разрушения в результате ударов Вооруженных сил России. По словам градоначальника, властям удалось «заживить» критическую инфраструктуру и обеспечить подачу света в дома, однако электроснабжение происходит с перебоями.

Также Терехов добавил, что в городе частично работает электротранспорт: в метрополитене поезда ходят с интервалом 20 минут, в час пик — 10–12 минут; по городу курсирует определенное количество троллейбусов с автономным ходом, а также муниципальные автобусы.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обратился к Западу по ситуации в Харькове.

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