Дрон ВСУ атаковал территорию бывшего спиртзавода в Курской области

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по территории бывшего спиртового завода, расположенного в районе села Гуево в Суджанском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, атака произошла в ночь на 8 апреля. Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на территории бывшего предприятия, в результате чего здесь начался пожар.

«Возникший в помещении недействующего заводского клуба пожар был оперативно потушен. Никто из жителей не пострадал», — подчеркнул глава областной администрации.

7 апреля в Курской области была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. На этом фоне Старовойт призвал местных жителей соблюдать осторожность и сообщил, что все средства противовоздушной обороны (ПВО) были приведены в готовность.

За день до этого украинские войска обстреляли поселок Теткино, который находится в Глушковском районе Курской области. В результате атаки ранения получил один человек, прибывшие на место врачи оперативно доставили пострадавшего в районную больницу.

Ранее украинские БПЛА атаковали центральный рынок Курска.