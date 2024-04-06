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Польские ВВС отреагировали на взлет российских самолетов

Польские самолеты поднялись в небо во время работы ВКС России на Украине

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Alik Keplicz/AP

Польские самолеты поднялись в небо во время работы ВКС России на Украине. Об этом сообщает оперативное командование польских Вооруженных сил в соцсети X.

«В польском воздушном пространстве осуществляют работу польские и союзные воздушные суда, с этим может быть связан повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны», — сообщили ВС Польши.

Отмечается, что в ночь на 6 апреля наблюдается «интенсивная деятельность дальней авиации России, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины».

Указано, что боевая авиация Варшавы была поднята в воздух для того, чтобы обеспечить безопасность польского воздушного пространства.

До этого представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что, по предварительным данным, в Харькове поражен склад боеприпасов украинских войск. Два удара были нанесены в черте города в 00:20 часов.

Ранее российские военные ударили по атаковавшим Севастополь украинским Су-24.

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Операция на Украине
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