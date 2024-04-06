Разработчик рассказал о новом средстве защиты российских танков

Компания-разработчик и производитель снайперского вооружения Lobaev Arms представит пушку-турель для защиты бронетехники от FPV-дронов. Об этом РИА Новости сообщил глава компании Владислав Лобаев.

«Сегодня Lobaev Arms создает комплекс защиты наших боевых бронированных машин от украинских FPV-дронов ВСУ. Данная тематика не является «традиционной» для предприятия, однако мы не можем стоять в стороне, учитывая, что применение таких дронов противником представляет сегодня одну из главных опасностей на фронте», — заявил Лобаев.

Глава компании пояснил, что анти-дроновая пушка станет тем оружием, которое даст ответ на ассиметричную ситуацию, когда вооружение за миллионы долларов уничтожается дроном, который стоит десятки тысяч рублей.

Анти-дроновая пушка, по словам Лобаева, будет представлять собой компактную роботизированную турель — на данном этапе идет отбор калибра вооружения. Выбор идет между патроном к гладкоствольным ружьям 12 калибра, а также стандартным для российской армии промежуточным патронам калибра 7.62х39 мм.

Лобаев отметил, что концепция проекта может поменяться в ходе разработки.

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