Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире «Радио 1» оценил последствия отправки французских солдат в помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что российские войска в состоянии оказать жесткое сопротивление контингенту НАТО.

«Утверждения западных политиков о том, что войска НАТО не появятся на территории Украины, являются сказками для дураков. Если Макрон отправит свои войска на территорию Украины, то мы будем бить их и в мешках из-под мусора отправлять обратно в Париж», — сказал Баранец.

Он добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон может «доиграться до того, что будет в белом фартуке подавать кофе» российскому руководству.

В конце февраля Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Позднее полковник Мишель Гойя, известный французский военный эксперт, выразил сомнения в возможности и целесообразности отправки французского контингента на Украину. Он отметил, что даже если Париж смог бы отправить две бригады общей численностью 15 тысяч человек, их вклад в решение конфликта был бы минимален.

Ранее в Норвегии рассказали, когда могут отправить свои войска на Украину.